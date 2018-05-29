Кравчук: в финале кубка Стэнли судьи допускают слишком многое

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал судейство в первом матче серии "Вашингтон Кэпиталз" — "Вегас Голден Найтс" (4:6).



"С нетерпением ждал финал кубка Стэнли. Первый матч показал что финал будет очень интересный и, похоже, богат на голы!



Интересно наблюдать разительную перемену в судействе. Многое допускается того, чего не допускалось в "регулярке". Я бы даже сказал, слишком много", — написал Кравчук в своём "твиттере".



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