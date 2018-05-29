Тольяттинская «Лада» расторгла контракты с пятью хоккеистами

Хоккейный клуб «Лада» в процессе комплектования команды на сезон-2018/19 принял решение расстаться с Дмитрием Дрожжиным, Антоном Моренцом, Данилом Семеновым и Романом Поляничевым, информирует официальный сайт тольяттинского клуба. Контракты с хоккеистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.



Также по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с Филиппом Лапковым, который выступал за «Ладью».

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