Карри Рямё подтвердил своё возвращение в «Авангард»

Голкипер Карри Рямё подтвердил своё возвращение в омский "Авангард". Напомним, ранее об этом сообщил "Чемпионат".



"Привет Омск! Я очень рад вернуться. Когда я уезжал из Омска, знал, что обязательно вернусь. Этот город всегда был для меня вторым домом. До скорого", — рассказал голкипер в интервью "Овертайму".



В минувшем сезоне Рямё выступал в составе «Йокерита». В 18 матчах регулярного сезона он одержал 7 побед, отражая 93,0% бросков и пропуская 1,94 шайбы за игру. В 6 матчах плей-офф одержал 4 победы при коэффициенте надёжности 1,31 и проценте отражённых бросков 95,4.

«Авангард» в ближайшее время объявит о контракте с Карри Рямё