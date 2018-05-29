Трансферные новости системы «Автомобилиста»

Игроки молодежной команды «Авто» Михаил Гущин и Александр Алемасцев покидают екатеринбургскую команду. Оба игрока пополнили состав «молодёжки» в 2016 году, но выступали в основном за команду ЮХЛ. Михаил за два сезона в МХЛ сыграл 19 игр, набрав 2 (1+1) очка. На счету Александра 13 игр и 2 (2+0) очка.



Также систему клуба пополнили четыре игрока: за «Горняк» будут выступать Станислав Третьяков и Михаил Назаров, двусторонние (КХЛ/ВХЛ) контракты заключены с Кириллом Аблаевым и Александром Борисенковым.



10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.