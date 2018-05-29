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Нападающий Роман Старченко подписал новый контракт с «Барысом»

Нападающий Роман Старченко подписал новый контракт с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

Нападающий астанинского «Барыса» Роман Старченко подписал новый контракт с командой, сообщает портал Vesti.kz со ссылкой на слова самого хоккеиста. Новое соглашение Старченко носит односторонний характер и рассчитано на два сезона. Официально о продлении контракта астанинский клуб объявит в ближайшее время.

За «Барыс» 32-летний Старченко выступает с 2008 года. В прошедшем сезоне форвард набрал 20 очков (11+9) в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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