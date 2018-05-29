«Барыс» заключил новое соглашение с форвардом Сагадеевым

Нападающий Антон Сагадеев и «Барыс» подписали новое соглашение о сотрудничестве, информирует официальный сайт астанинского клуба. Клуб сделал игроку сборной Казахстана квалификационное предложение, которое Сагадеев официально принял. Двусторонний контракт рассчитан на 2 сезона.



Минувший сезон стал для 24-летнего Антона Сагадеева дебютным в КХЛ – 11 (3+8) очков в 49 матчах. Уроженец Темиртау также принял участие в чемпионате мира в Будапеште – 5 игр, одна заброшенная шайба, показатель полезности "+2".

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.