Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Барыс» заключил новое соглашение с форвардом Сагадеевым

«Барыс» заключил новое соглашение с форвардом Сагадеевым
Хоккей / КХЛ

Нападающий Антон Сагадеев и «Барыс» подписали новое соглашение о сотрудничестве, информирует официальный сайт астанинского клуба. Клуб сделал игроку сборной Казахстана квалификационное предложение, которое Сагадеев официально принял. Двусторонний контракт рассчитан на 2 сезона.

Минувший сезон стал для 24-летнего Антона Сагадеева дебютным в КХЛ – 11 (3+8) очков в 49 матчах. Уроженец Темиртау также принял участие в чемпионате мира в Будапеште – 5 игр, одна заброшенная шайба, показатель полезности "+2".

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь
Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент