Нисканен: пару раз «Вегас» устроил хороший прессинг, покатав нас по зоне

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после поражения в первом матче финальной серии кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:6) отметил высокий уровень прессинга со стороны соперника.

«Да, пару раз им удалось устроить хороший прессинг и покатать нас по нашей зоне», — приводит слова Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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