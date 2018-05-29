Хартли: отлично знаю Рямё по «Калгари», он увеличит потенциал «Авангарда»

Новый главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал подписание контракта с опытным голкипером Карри Рямё, ранее уже выступавшим за клуб.



"Возвращение Рямё увеличивает кубковый потенциал нашей команды. Я отлично знаю возможности Карри еще по совместной нашей работе в "Калгари" — это психологически устойчивый голкипер, он может стабильно играть на высоком уровне, что крайне важно в жёстких соревновательных условиях плей-офф. Он все отдаст для победы", — приводит слова Хартли официальный сайт омской команды.

Карри Рямё подтвердил своё возвращение в «Авангард»