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Хартли: отлично знаю Рямё по «Калгари», он увеличит потенциал «Авангарда»

Хартли: отлично знаю Рямё по «Калгари», он увеличит потенциал «Авангарда»
Хоккей / КХЛ

Новый главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал подписание контракта с опытным голкипером Карри Рямё, ранее уже выступавшим за клуб.

"Возвращение Рямё увеличивает кубковый потенциал нашей команды. Я отлично знаю возможности Карри еще по совместной нашей работе в "Калгари" — это психологически устойчивый голкипер, он может стабильно играть на высоком уровне, что крайне важно в жёстких соревновательных условиях плей-офф. Он все отдаст для победы", — приводит слова Хартли официальный сайт омской команды.

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