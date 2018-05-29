Председатель совета директоров «Авангарда»: Рямё — культовый для Омска хоккеист

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возвращение в клуб голкипера Карри Рямё.

«Карри Рямё — культовый для Омска хоккеист. Как спортсмен, он уже давно всем всё доказал, лучшее подтверждение тому — великолепная игра Рямё в серии плей-офф с ЦСКА. Думаю, все помнят, как в плей-офф в матче против "армейцев" он отразил 83 броска и фактически в одиночку вытащил матч. С новым главным тренером "Авангарда" Бобом Хартли Карри работал в "Калгари", и тот отзывается о нём как о спортсмене, который крайне ответственно относится к своей подготовке. Не будем забывать, что за спиной у Рямё — перспективный Игорь Бобков, а этот голкипер под руководством нашего тренера Сергея Звягина имеет потенциал стать вратарём номер один не только в "Авангарде", но и в сборной России», — цитирует функционера официальный сайт клуба.