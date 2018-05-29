«Северсталь» подтвердила переход Фурха, стал известен срок контракта

Череповецкая «Северсталь» на своём официальном сайте подтвердила переход из омского "Авангарда" чешского голкипера Доминика Фурха. Соглашение рассчитано на один год.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 28-летний Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.



Также Фурх был приглашён на Олимпийские игры—2018 в составе сборной Чехии, но не провёл ни одной встречи.

Доминик Фурх покинул «Авангард» и подписал контракт с «Северсталью»