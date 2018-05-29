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ФХР планирует подписать контракт с Ильёй Воробьёвым на два года

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ФХР планирует подписать контракт с Ильёй Воробьёвым на два года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Федерация хоккея России планирует подписать с главным тренером сборной России Ильёй Воробьёвым контракт на два года, сообщил глава ФХР Владислав Третьяк.

"Воробьев сейчас подаст нам программу действий. Но мы планируем подписать контракт на два года плюс еще два. На весь олимпийский цикл? Да, но сначала посмотрим, как пройдут первые два года", — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, первым турниром под управлением Ильи Воробьёва стал чемпионат мира–2018, где сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале (4:5 ОТ).

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