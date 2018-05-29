Д. Александров: шесть в Петербурге — много, рад переходу в «Сочи»

Защитник Денис Александров поделился впечатлениями после перехода из петербургского СКА в ХК «Сочи».

«Впечатления от обмена самые позитивные. Вообще, переход в КХЛ стал для меня радостной новостью, а что это еще и «Сочи» – приятно вдвойне. Как такового удивления не было. Сезон сложился достаточно неплохо, о каком-то возможном переходе догадывался заранее. 6 лет – это много, и за это время Питер стал для меня вторым домом. Очень рад этому шагу вперед.



Готов ли и созрел для КХЛ – покажет моя игра. Сейчас все мысли о большой предстоящей работе, через которую мне еще надо будет пробиться в основной составе», — цитирует игрока официальный сайт клуба.