В Москве началась конференция «Национальная программа подготовки Красная Машина»

29 мая начала работу Международная практическая конференция «Национальная программа подготовки хоккеистов Красная Машина: Философия и базовые принципы», организованная Федерацией хоккея России при участии «Академии хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева.



Конференция – один из этапов реализации Национальной программы подготовки хоккеистов. На конференции собрались более 200 детских тренеров из разных регионов России.

Работу конференции и первый модуль докладом по актуальным проблемам детского хоккея открыл двукратный чемпион мира Сергей Зиновьев. Затем с докладом по практическим инструментам национальной программы подготовки хоккеистов Красная Машина выступили Олег Браташ и советник президента ФХР по развитию женского хоккея Михаил Чеканов.



После перерыва стартовал модуль по анализу современных актуальных практик в хоккее, который провели заслуженный тренер России Ленар Вильданов, заслуженный тренер России Игорь Захаркин, а также генеральный менеджер юношеских сборных команд Финляндии Киммо Ойкаринен, поделившийся опытом реализации хоккейных программ в Финляндии.



Программу первого дня завершил круглый стол на тему «Актуальные проблемы детского хоккея» с участием Олега Браташа, Михаила Чеканова и Игоря Захаркина.