Беттмэн — о создании клуба в Сиэтле: всё идёт по графику, но нужно поработать

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о работе над созданием в Сиэтле нового клуба НХЛ. Вступительный взнос составит $ 650 млн, что на $ 150 млн больше, чем заплатил "Вегас Голден Найтс".

"Есть несколько вопросов, которые мы должны рассмотреть. Нам надо очень внимательно вникнуть во все детали, хорошо поработать с группой владельцев предполагаемой команды. У нас всё идёт по графику. Не удивлюсь, если осенью или, самое позднее, в начале зимы совет займется этим вопросом. Но пока мы не готовы его решать. Нам еще надо поработать", — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.