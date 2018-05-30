Быков: сомневаюсь, что отсутствие практики может стать проблемой для меня

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков уверен, что отсутствие тренерской практики не является для него проблемой.

«Я не отошёл от хоккея и нахожусь в хоккейной семье. Сын играет, я сам работаю в клубе. Пусть и на общественных началах, но это хорошая работа, дающая мне возможность быть в курсе тенденций развития игры. Я не оторван от хоккея. Постоянно нахожусь в контакте с Игорем Захаркиным, который сейчас работает главным методистом в хоккейной академии «Ак Барса». Он часто обращается ко мне за советами. Поэтому я бы не сказал, что нахожусь совсем вне хоккея и отсутствие практики работы главным тренером может стать фатальной проблемой», — цитируют Быкова «Известия».