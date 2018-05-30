Рямё: удалось залечить все старые травмы, чувствую себя здоровым, как никогда

Голкипер «Авангарда» Карри Рямё прокомментировал своё возвращение в команду и ответил на вопрос о своей подверженности травмам, из-за которых в минувшем регулярном сезоне финский вратарь сыграл только 18 матчей.

«Это не было полной неожиданностью, потому что когда я снова оказался в КХЛ, мне всегда хотелось играть в «Авангарде», хотелось вернуться. Во второй год в «Йокерите» у меня была такая возможность – подписать контракт с какой-либо другой командой КХЛ, поэтому я выбрал эту опцию и надеялся, что «Авангард» проявит ко мне интерес. Позже агент позвонил и сообщил мне об этом. Я даже не колебался – обе стороны сразу начали заниматься контрактом.

Я, конечно, понимаю, что клуб изменился, команда изменилась. Те ребята, с которыми я играл, уже ушли, мало кто остался из того коллектива. Но также я понимаю, что фанаты остались. За «Авангард» болеют те же самые люди. Я не ожидаю, что все будет как в первый раз, понимаю, что мне придется много работать, потому что и КХЛ изменилась. Я увидел за время пребывания в «Йокерите», как поменялась система. Поэтому я понимаю, что надо будет снова доказывать, снова добиваться, снова заслужить доверие.

Хартли? На моё решение вернуться в Омск подписание контракта с Бобом Хартли никак не повлияло, потому что я, как и все, не знал до последнего момента, кто будет тренером, и принял решение до появления официальной информации о назначении. Могу сказать, что Боб – очень требовательный специалист. В принципе, на этом уровне все тренеры такие, но надо быть готовым к тому, что он будет в десятки раз требовательнее самых требовательных тренеров. Он всегда просит полной самоотдачи.

Моё здоровье? Я начал тренироваться уже давно, готовлюсь к новому сезону уже три-четыре недели. Сейчас я считаю, что нахожусь в хорошей форме, лучше, чем когда-либо, именно потому, что мне наконец удалось полностью залечить все старые травмы. Я уже не молодой игрок, поэтому я знаю, как надо заниматься своим телом, какие выполнять упражнения, чтобы быть в лучшей форме и правильно подойти к сезону. Сейчас я чувствую себя комфортно, чувствую себя здоровым, как никогда», – цитирует Рямё пресс-служба клуба.