Овечкин: два удаления за 60 минут в финале — это как-то не очень понятно

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли прокомментировал неровную игру своего звена и ответил на вопрос о неоднозначном судействе.

«Неважно, выиграли мы или проиграли, мы всегда одинаково движемся вперёд. Серия будет длинной. Чтобы взять кубок, надо одержать четыре победы. Вчера мы не показали свой лучший хоккей. Совершили много ошибок. Наше звено не показало хоккей, на который мы рассчитывали.

Судейство? Спорные моменты были. С обеих сторон. Но два удаления за 60 минут в финале — это как-то не очень понятно. Нервозность? Вся нервозность ушла с началом игры. Усталость? Всё нормально. Всё нормально», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.