Орлов — о 4:6: отрезками «Вашингтон» доминировал, лично я сыграл удачно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов после поражения от «Вегас Голден Найтс» (4:6) обозначил проблемы команды, которые привели к неудачному итогу.

«Конечно, мы недовольны поражением. Я бы не стал говорить, что у нас всё было хорошо — потерь было многовато, хотя и хорошее было. «Вегас» владел преимуществом, но и нам отрезками удавалось доминировать. Я лично сыграл удачно, дай бог чтобы и дальше так было. Надо добавлять, как и всем, продолжать биться друг за друга.

Слабое начало периодов? Это всё из-за потерь на синей линии. Тяжело рассчитывать на успех, когда против такого быстрого соперника теряешь шайбу. В передачах надо поменьше ошибаться. Возможно, в какие-то моменты надо сыграть проще и вбросить шайбу в зону, а там уже за неё побороться. Это может помочь лучше начинать матчи», — цитирует Орлова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.