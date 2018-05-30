Источник: экс-тренер «Авангарда» Андрей Скабелка может возглавить «Барыс»

Бывший главный тренер «Сибири» и «Авангарда» Андрей Скабелка может возглавить «Барыс», сообщают Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

С января «Барыс» на правах исполняющего обязанности возглавляет Галым Мамбеталиев. В апреле в качестве исполняющего обязанности главного тренера Мамбеталиев занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту. В минувшем сезоне «Барыс» не сумел пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Барыс» набрал 74 очка в 56 матчах, одержав только 19 побед в основное время.

Вчера, 29 мая, «Барыс» объявил об уходе Аскара Шопобаева с поста президента. Вместо него был назначен Борис Иванищев, который с 2006 года работал в клубе на должности вице-президента.