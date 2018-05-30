Чешский голкипер Доминик Фурх попрощался с болельщиками «Авангарда»

Чешский голкипер Доминик Фурх посредством своей страницы в «инстаграме» попрощался с болельщиками «Авангарда».

«Болельщики Авангарда, спасибо за три прекрасные года», — написал Фурх в своём аккаунте.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Фурха.

Вчера, 29 мая, стало известно, что чешский вратарь продолжит свою карьеру в «Северстали». За омский клуб он выступал в течение последних трёх лет. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 28-летний голкипер принял участие в 47 играх, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф голкипер отыграл 7 матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.