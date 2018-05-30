Карандин: Сибирь — не Латвия, Хартли нужно срочно изучать российский менталитет

Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» Юрий Карандин прокомментировал назначение канадского специалиста Боба Хартли на должность главного тренера «Авангарда».

«Всегда был сторонником отечественной тренерской школы. В советские времена она была лучшей в мире, достаточно конкурентоспобна и сейчас. Поэтому назначение любого иностранного специалиста воспринимаю настороженно, тем более что в Омске их в истории КХЛ было много — и практически со всеми не угадали.

Впрочем ход с Хартли оцениваю как неплохой. На последнем чемпионате мира мне понравилась его работа со сборной Латвии. Латвийцы играли в понятный, экономичный хоккей и вышли в плей-офф — тогда как белорусы с другим канадским тренером и другим обладателем Кубка Стэнли, располагая примерно таким же составом, умудрились вылететь в низший дивизион.

Другое дело, что Россия и тем более Сибирь — не Латвия и тем более не Канада. Хартли нужно срочно изучать российский менталитет, русский язык, активно набирать местных помощников. Но пока, судя по прессе, у него в штабе в основном люди из Канады и Латвии. Это, на мой взгляд, минус.

Это сейчас все с оптимизмом восприняли назначение Хартли, но начнётся сезон — и на канадца обрушится давление. Год назад всё это прошёл Эркка Вестерлунд с «Салаватом Юлаевым», теперь очередь Хартли. Может быть, в девяностые годы иностранным тренерам у нас прощали больше, чем отечественным, сейчас же со всех равный спрос. И это правильно», — цитирует Карандина Russia-Hockey.