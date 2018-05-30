Кузнецов: «Вашингтон» будет в порядке, нужно больше играть с шайбой, быть острее

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от второго матча финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс».

«Я не думаю, что мы сыграли на своём уровне. Когда проигрываешь, всегда хочется понять свои ошибки, что ты сделал не так. Тренер даст нам план на матч завтра, и мы должны его выполнить. Завтра мы будем в порядке. Нам нужно больше играть с шайбой. У меня было ощущение в первом матче, что мы просто отдаём им шайбу, они забрасывают её нам в угол, и мы вынуждены оттуда выбираться. Вместо этого нам нужно играть с шайбой на грани рискованных действий в средней зоне. Один пас может отрезать трёх игроков, а мы можем получить "три в два".

Надо играть немного острее. Да, их защитники хорошо катаются, но мы способны их продавливать. Если это не получается, всегда можно сделать "улитку", чтобы оставить шайбу в зоне или заставить их кататься за нами. Чтобы лучше начать, мы должны больше владеть шайбой, заставлять их дёргаться на нас. Надо заставить соперника разворачиваться, тогда им будет тяжело. Все умеют кататься и играть быстро. Если ты будешь держать шайбу больше пары секунд, тебя накроют. Пока досчитаешь до двух в одном эпизоде, и уже сложно что-либо сделать

Вчера была очень агрессивная игра, но я не думаю, что так будет продолжаться и дальше. Да, было много голов. Но все совершали много необязательных ошибок. Думаю, что не стоит ждать такой же результативности во втором матче», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.