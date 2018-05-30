Защитник Максим Игнатович принял квалификационное предложение «Сибири», информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 27-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-5» и 82 штрафных минутах.

Игнатович выступает за новосибирский клуб с сезона-2008/09. В общей сложности он сыграл 293 матча, в которых набрал 44 (18+26) очка и заработал показатель полезности «+3».

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