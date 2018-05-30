Стала известна вратарская бригада «Слована» на сезон-2018/19

«Слован» в своём официальном «твиттере» объявил о вратарской бригаде клуба на сезон-2018/19. Её образуют чешский вратарь Якуб Штепанек и голкипер сборной Словакии Марек Чильяк.

Для Штепанека это будет второй сезон в клубе. В прошлом сезоне он выиграл 12 из 37 матчей «регулярки», отражая 91,5% бросков и пропуская 2,9 шайбы за игру. В КХЛ он ранее выступал за СКА, пражский «Лев» и «Северсталь».

В минувшем сезоне Чильяк выступал за чешский «Брно». Он сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата, в среднем пропуская 2,27 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 90,8. В плей-офф он сыграл 14 встреч, отбивая 93,5 % бросков и пропуская в среднем 1,83 шайбы за игру. Также он принимал участие в чемпионате мира–2018, пять раз сыграв в воротах сборной Словакии. Он пропускал в среднем 2,58 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 90,8.