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Комик из США пошутил над стрижкой Александра Овечкина

Фото: Patrick Smith/Getty Images
Комик из США пошутил над стрижкой Александра Овечкина
Хоккей / НХЛ

Комик из США Джимми Фэллон пошутил над стрижкой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Скорее всего, он говорит своему парикмахеру: "Я не сержусь, я просто разочарованный"», — сказал Фэллон о стрижке российского нападающего.

Видео шоу Фэллона можно посмотреть на официальном канале актёра в YouTube. Про Овечкина — отметка на 00.24.

Также знаменитый комик остановился на других участниках финала Кубка Стэнли — Якубе Вране, Марк-Андре Флёри, Бретте Коннолли, Райане Ривзе, Брэйдене Холтби, Джее Бигле, Филипе Грубауэре и Эрике Хауле.

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