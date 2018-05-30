Сушинский: Широков увидел решительный настрой руководства «Авангарда» ради побед

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с Сергеем Широковым.

«Мы долго вели переговоры о возвращении Сергея в Омск. Однако после личной встречи с председателем Совета директоров Александром Крыловым Широков увидел, как решительно настроено руководство клуба проводить качественные изменения ради побед команды, узнал, какой собирается состав и какие тренеры будут работать в клубе. Всё это, конечно же, повлияло на решение форварда подписать контракт с «Авангардом». Такой снайпер, как Сергей, добавит нашей команде атакующей мощи, его опыт побед поможет молодым игрокам нашего клуба проявить себя», — цитирует Сушинского пресс-служба клуба.