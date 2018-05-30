Зиновьев: после исключения из КХЛ «Кузня» не развивается, движется по инерции

Бывший генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев прокомментировал развитие клуба после исключения из состава участников Континентальной хоккейной лиги.

«После исключения из КХЛ «Кузня» точно не развивается. По старой инерции ещё как-то движется. Но мы видим, что прошёл сезон и пошли звонки, сигналы. Школа уже не принадлежит клубу, она ищет себе какой-то клуб для того, чтобы заключить с ним соглашение. Это не есть хорошо.

Чтобы хорошо существовать, нужен хороший бюджет. Но в рамках нашего прежнего бюджета тоже можно было это делать. Но вот таких разделений – школа и клуб – я никогда не думал, что такое случится. Клуб – это априори город, школа – тоже. У нас воспитанники в первую очередь должны идти в главные команды города, области. Не знаю, что теперь будет. Это глубокий и серьёзный вопрос. Он должен обсуждаться», — передаёт слова Зиновьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.