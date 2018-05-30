Зиновьев: Капризов забил победный гол на ОИ — нужна «Кузня» в КХЛ или нет?

Бывший генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев заявил о вреде, который нанесла КХЛ российскому хоккею, исключив «Кузню» из состава участников.

«Новокузнецк был связующим звеном для лиги. В силу своей финансовой невозможности, назовём это так, клуб предоставлял право играть в КХЛ молодым ребятам, которые не до конца созрели для грандов и середняков. Но в «Кузне» они себя проявляли в полный рост.

Посмотрите, в Казани уже играют Никита Лямкин, Тимур Фаткуллин. Тот же самый Кирилл Капризов себя проявил. Он получил практику в «Металлурге», пошёл дальше — в Уфу. Потом поехал в ЦСКА. И мы видим, что Кирилл забивает победный гол на Олимпиаде! Вопрос возникает сам собой: нужны ли такие клубы в КХЛ или нет?», — передаёт слова Зиновьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.