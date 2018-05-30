Гуськов — о Фурхе: когда первый номер не может играть в плей-офф, это катастрофа

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход в «Авангард» голкипера Карри Рямё и нападающего Сергея Широкова. Финский голкипер пришёл в омский клуб на место Доминика Фурха.

«В своё время Рямё отлично играл в «Авангарде». Он показал себя с самой лучшей стороны, в Омске это помнят. Плюс немаловажный факт — жена-омичка. Возможно, это тоже повлияло на решение вернуться. Если же отталкиваться от мастерства хоккеиста, думаю, выбор был сделан профессионально. Рямё может помочь «Авангарду» решить те задачи, которые поставлены перед клубом. Когда первый номер не может полноценно сыграть в плей-офф, это катастрофа. По этой причине Омску и пришлось пойти на изменения во вратарской линии. Другого пути не было. На Рямё сейчас возлагают надежды, и нужно подождать, чтобы увидеть, как он их будет оправдывать.

Для Сергея Широкова возвращение в Омск — новый виток карьеры. Он уже играл в «Авангарде», знает город, болельщиков, они знают его — только с положительной стороны. Годы, проведённые в Омске, были хорошими для Сергея, он смог себя зарекомендовать как в клубе, так и в сборной, благодаря этому оказался в СКА и завоевал Кубок Гагарина. Несомненно, это усиление для «Авангарда» под решение серьёзных задач: Широков может сыграть и в большинстве, и в меньшинстве, проделывает огромный объем работы, а главное — играет на команду. Он брал Кубок, знает, как это делать, а его мастерство, самоотдача и опыт помогут молодым игрокам. Я уверен, он без проблем впишется в игровые схемы «Авангарда»», — сказал Гуськов «Чемпионату».