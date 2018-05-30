Президент «Ак Барса»: хотели подписать Радулова, но он решил остаться в НХЛ

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов заявил, что летом 2017 года клуб мог пополнить нападающий Александр Радулов.

«Контракт с Марковым? У нас было два обсуждения: в первый раз я поднимал этот вопрос, по совету Даниса Зарипова – мне сказали, что он столько лет играет в «Монреале», способен ли он привыкнуть к нашим широким площадкам? Тренерский штаб серьёзно обсуждал это. И когда во второй раз уже поступил звонок со стороны игрока, мы всё очень быстро согласовали.

Билялетдинов не хотел подписания Зарипова? Я, к сожалению, не в курсе той истории, поэтому ничего не могу сказать. Но я знаю, что, когда летом 2017 года формировался состав и просматривалась фамилия Зарипова, главный тренер о нём отзывался только положительно. Для меня это было важным. С самого начала никаких вопросов не было. Стояла задача посмотреть на ударную тройку Зарипов – Ткачёв и ещё один очень известный игрок, который к нам не перешёл. Кто? Александр Радулов. Мы видели именно такую тройку, но он решил остаться в НХЛ. С другой стороны, к нам пришёл Станислав Галиев и стал лучшим снайпером Кубка Гагарина, так что всё было к лучшему», — цитирует Маганова «Спорт Бизнес Online».