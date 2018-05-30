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Орлов: первая игра была сумасшедшей, дальше вряд ли будет столько голов

Орлов: первая игра была сумасшедшей, дальше вряд ли будет столько голов
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от второй игры.

«Вчера игра была сумасшедшей, дальше вряд ли будет забиваться столько же голов. Обе команды не хотят столько пропускать и будут надёжнее играть в обороне. Хотя по интенсивности и напряжению игра должна остаться такой же. Я думаю, что обе команды завтра сыграют лучше. В первом матче никогда не знаешь, чего ожидать, требуется время, чтобы почувствовать другую команду. Мы допустили массу потерь и позволили им слишком много моментов "три в два". Если мы справимся с этим, то всё будет хорошо», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.

Орлов — о 4:6: отрезками «Вашингтон» доминировал, лично я сыграл удачно
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