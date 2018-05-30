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Президент «Барыса»: возможно, уже к концу недели объявим имя нового тренера

Президент «Барыса»: возможно, уже к концу недели объявим имя нового тренера
Хоккей / КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев дал первые комментарии после вступления в новую должность.

«Барыс» будет продолжать политику привлечения молодых казахстанских хоккеистов, наигрывать их для сборных Казахстана всех возрастов, включая национальную. У клуба будет новый генеральный менеджер, его имя объявим в ближайшее время. В настоящий момент клуб ведёт переговоры по новому тренерскому штабу. Возможно, уже к концу недели мы объявим имя нового главного тренера», — приводит слова Иванищева официальный сайт астанинского клуба.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Сибири» и «Авангарда» Андрей Скабелка может возглавить «Барыс».

Источник: экс-тренер «Авангарда» Андрей Скабелка может возглавить «Барыс»
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