«Слован» подписал контракт с 21-летним защитником сборной Словакии

«Слован» объявил о подписании 21-летнего защитника Марио Грмана. Соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Грман выступал в чешской Экстралиге за «Пиратов» из Хомутова. В 44 матчах он набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+2» и 14 минутах штрафа. Также Грман принял участие в чемпионате мира–2018 в составе сборной Словакии, в пяти матчах сделав одну результативную передачу и завершив турнир с показателем полезности «+2».

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Слована» стал Владимир Орсаг.