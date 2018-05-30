Московское «Динамо» подписало новый спонсорский контракт на сезон-2018/19

Московское «Динамо» и компания «Мосевроокно» заключили спонсорский контракт, информирует официальный сайт бело-голубых.



В церемонии подписания соглашения приняли участие генеральный директор «Динамо» Валерий Павлинович Шанцев, заместитель генерального директора Анатолий Георгиевич Харчук и генеральный директор компании «Мосевроокно» Далингер Валерий Евгеньевич. Согласно контракту, «Мосевроокно» будет являться спонсором клуба в сезоне-2018/19.

Напомним, в течение мая «Динамо» объявило о ряде заметных подписаний, среди которых Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв, Микс Индрашис, Максим Афиногенов и Андрей Миронов.