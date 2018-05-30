СКА подписал контракт с Сергеем Плотниковым на четыре года

Хоккейный клуб СКА заключил новый контракт с нападающим Сергеем Плотниковым. Соглашение рассчитано на четыре года, информирует официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.



Сергей Плотников – игрок сборной России, чемпион мира, серебряный и дважды бронзовый призёр мировых первенств. За СКА выступает с сезона-2016/17. В составе "армейцев" стал чемпионом России, обладателем Кубка Гагарина и Кубка континента, выиграл бронзовые медали чемпионата страны. За СКА Плотников сыграл 128 встреч и набрал 77 (31+46) очков при общем показателе полезности «+49».