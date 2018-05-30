«Ак Барс» отменил часть чемпионского парада из-за урагана в Казани

Казанский «Ак Барс», который на сегодня, 30 мая, запланировал провести праздничный чемпионский парад, оказался вынужден отменить часть мероприятия из-за урагана.

«Уважаемые болельщики! В связи с последствиями урагана, прошедшего по Казани, «Ак Барс» вынужден отменить праздничную программу на площади Тысячелетия, посвящённую завоеванию третьего Кубка Гагарина.



По прогнозам синоптиков, в вечернее время ожидается вторая волна урагана. Хоккейный клуб «Ак Барс» не может подвергать риску здоровье болельщиков, в связи с чем объявляет о переносе концерта. Праздник пройдёт в другой день, дата будет объявлена позднее. Благодарим за понимание», — говорится в заявлении клуба.

Сегодня на Казань обрушился ураган, который сопровождался сильным ливнем. Региональное МЧС сообщает, что в нескольких районах города отключено электроснабжение, в результате 118 домов остались без света.