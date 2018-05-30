Нижегородское «Торпедо» подписало лучшего игрока ВХЛ минувшего сезона

Нижегородское «Торпедо» объявило о подписании контракта с нападающим Никитой Сетдиковым, который по итогам сезона-2017/18 стал лучшим игроком, лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Высшей хоккейной лиги.

Сетдиков в 48 матчах за «Горняк» из Учалов набрал 53 (21+32) очка, в среднем проводя на площадке 20 минут и 17 секунд. Также в минувшем сезоне Никита провёл один матч в КХЛ в составе «Автомобилиста», не отметившись баллами за результативность.

Всего в КХЛ Сетдиков сыграл 10 матчей в карьере, из них 9 – в составе уфимского «Салавата Юлаева».