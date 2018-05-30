Илья Ковальчук принял участие в съёмках сериала «Молодёжка»

Экс-нападающий питерского СКА Илья Ковальчук в своём аккаунте в «Инстаграме» рассказал, что принял участие в съёмках популярного сериала «Молодёжка».

«Кто смотрит «Молодёжку»? Скоро серии с моим участием, по-моему, лучше в хоккей играть. Это совсем не просто, респект актёрам, дублёрам и всей команде шестого сезона, было весело и очень интересно! Потом пишите, как я вам в роли Ильи Ковальчука», — написал форвард.

Ранее стало известно, что агент Ковальчука Джей Пи Бэрри начал вести переговоры с клубами НХЛ, которые интересуются возможностью заключить контракт с российским нападающим.