«Вегас» — «Вашингтон»: игроки недовольны качеством льда в Лас-Вегасе

Низкое качество льда на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе неприятно сказывается на игроках обеих команд.

Во время первого матча финальной серии НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (6:4) на льду несколько раз появлялись технические работники арены, которые исправляли возникающие шероховатости.

«Это было очень плохо. На улице жарко, не сказать, что плохой лёд стал сюрпризом», — заявил нападающий «Кэпиталз» Джей Бигл.

«К сожалению, лёд в первой игре был не самым лучшим, из-за этого возникал некий хаос», — отметил наставник «Вашингтона» Барри Тротц.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков в Лас-Вегасе продолжится потепление. Во время второго матча ожидается 37 градусов по Цельсию, поэтому качество льда останется головной болью для хоккеистов, заключает NBC Sports.

Второй матч финальной серии НХЛ состоится завтра, 31 мая. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.