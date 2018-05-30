«Аризона» подписала новый контракт с Марио Кемпе на один сезон

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» сообщил о подписании нового соглашения с нападающим Марио Кемпе. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

«Марио – универсальный игрок с хорошей скоростью и отличными навыками. С нетерпением ждём, чтобы увидеть его в тренировочном лагере перед предстоящим сезоном», — отметил генеральный менеджер «Койотс» Джон Чайка.

В сезоне-2017/18 экс-хоккеист «Витязя» провёл 18 матчей в НХЛ, набрав 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1» и четырёх минутах штрафного времени. Большую часть сезона он отыграл в фарм-клубе «Аризоны» в АХЛ.