Нападающий ЦСКА Максим Шалунов перенёс операцию в Германии

Форвард ЦСКА и сборной России по хоккею Максим Шалунов перенёс операцию на левой ноге. Она была сделана в немецкой клинике.

В минувшем сезоне Шалунов сыграл в 63 матчах чемпионата КХЛ, из них 17 – в плей-офф. В общей сумме форвард записал в свой актив 45 (23+22) результативных баллов. Также он принял участие в чемпионате мира–2018 в Дании, на котором сборная России вылетела в четвертьфинале от Канады. Нападающий сыграл восемь встреч и набрал 6 (3+3) очков.

Контракт Шалунова с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2019/20.