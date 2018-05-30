Эллер: если «Вашингтон» соберётся во втором матче, у нас хорошие шансы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал ход финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», в которой его команда уступает со счётом 0-1.

«Мы не хотим оказываться в роли догоняющих. «Вашингтон» мог бы играть в первом матче намного лучше, но всё равно были близки к тому, чтобы забрать победу. Если нам удастся собраться, улучшить дисциплину и лучше исполнить это во втором матче, у нас хорошие шансы», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.



Второй матч финальной серии НХЛ состоится завтра, 31 мая. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.