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78% команд, выигрывавших первый матч финала НХЛ, завоёвывали Кубок Стэнли

78% команд, выигрывавших первый матч финала НХЛ, завоёвывали Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ

Завтра, 31 мая, состоится второй матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли. Начало встречи между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» запланировано на 3:00 по московскому времени.

В первом матче финала НХЛ «Вегас» одержал победу на домашнем льду со счётом 6:4. С момента перехода лиги к формату финальной серии до четырёх побед (1939 год) только пятая часть команд, проигравших первую встречу, в итоге брала Кубок Стэнли: 17 раз в 78 попытках (22%). В последний раз такое удалось в 2011 году «Бостон Брюинз».

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«Вашингтон» не может позволить себе проиграть второй матч.
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