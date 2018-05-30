Владелец «Кэпиталз» оплатил поездку в Лас-Вегас 200 рабочим, связанным с клубом

«Вашингтон Кэпиталз» вышел в финал НХЛ впервые за 20 лет, и владелец клуба Тед Леонсис расщедрился.
Накануне старта финальной серии Кубка Стэнли он разослал 200 рабочим, сотрудничающим с клубом в разных областях деятельности, электронные письма с текстом «Поехали в Вегас». Леонсис оплатил два чартера для сотрудников, их проживание в Лас-Вегасе, а также билеты на одну из игр финала на выбор, сообщает ESPN, опубликовав статью «Босс года?».
Леонсис является владельцем «Вашингтон Кэпиталз» с 1999 года.
«Если надо, будем драться». Овечкин готов ко второму матчу с «Вегасом»
«Вашингтон» не может позволить себе проиграть второй матч.