Нападающий Аарон Палушай может вернуться в минское «Динамо»

Ряды минского «Динамо» может пополнить американский нападающий Аарон Палушай, уже защищавший цвета команды в сезоне-2016/17. Хоккеист подтвердил, что ведёт переговоры с «зубрами».



«Мне понравилось выступать в Минске, город замечательный, и болельщики тоже. Хотел бы показать им, на что я способен в течение полного сезона, будучи одним из ведущих игроков команды» — приводит слова хоккеиста «Прессбол».



Палушай присоединился к «зубрам» в ходе сезона-2016/17, в 18 матчах регулярного сезона набрал 12 (8+4) очков. В плей-офф он провёл две игры, не набрав очков, после чего выбыл из строя из-за травмы. Затем американец перебрался в шведский «Брюнас», в составе которого провёл прошлый сезон и набрал 45 очков (19+26) в 51 встрече регулярного чемпионата.

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