Шведский клуб уволил тренера за расистские высказывания в адрес мигрантов

Шведский хоккейный клуб «Кальмар», выступающий в дивизионе I (третья по силе лига страны), оказался в центре расистского скандала.

Две недели назад на пост наставника команды был назначен канадский специалист Дуэйн Смит, который последние 30 лет живет и работает в Швеции. Несколько дней спустя в своём аккаунте в «Твиттере» он написал посты радикального содержания, обвинив беженцев из мусульманских стран в изнасилованиях и геноциде европейского населения.

«Как только мы узнали об этом, сразу связались с Дуэном и объяснили, что это абсолютно неприемлемо в «Кальмаре», клуб не должен отвечать за подобные слова. Всё прошло быстро, после этого случая его будущее в клубе даже не обсуждалось», — сказал спортивный директор клуба Тобиас Йоханссон.

После инцидента тренер сказал, что хотел спровоцировать обсуждение проблемы, которая затрагивает многих жителей Швеции.