Валерий Ничушкин близок к возвращению в «Даллас»

Агент нападающего Валерия Ничушкина, выступавшего последние два сезона за ЦСКА, Марк Гандлер заявил, что в скором времени форвард вернётся в «Даллас» и подпишет с клубом новый контракт.

«Валерий очень хочет вернуться в НХЛ. «Даллас» в этом тоже заинтересован, поэтому мы надеемся, что в скором времени контракт будет подписан. Точную дату назвать не могу, но Ничушкин должен играть в НХЛ в следующем сезоне», — приводит слова Гандлера The Athletic.

23-летний российский нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.