«Оттава» продлила контракт с Магнусом Пааярви на один сезон

«Оттава Сенаторз» продлил соглашение с нападающим Магнусом Пааярви на один сезон, информирует официальный сайт клуба НХЛ.

«Мы счастливы вернуть Магнуса в Оттаву. Он продемонстрировал в прошлом сезоне, что может играть в скоростной хоккей, который соответствует стилю игры, который мы прививаем команде. Магнус – универсальный хоккеист, который может обеспечить продуктивность», — сказал генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

Стороны подписали контракт на $ 900 тыс. В минувшем сезоне Пааярви выступал за «Оттаву» и «Сент-Луис», в сумме проведя 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 12 (8+4) очков. Также Магнус стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.