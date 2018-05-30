Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Педан продолжит карьеру в «Ак Барсе».

Последние восемь сезонов Педан провёл в Северной Америке, выступая за клубы OHL, AHL и ECHL. Также за это он время он сыграл 13 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Андрей выступал за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз». В 55 матчах на счету Педана 28 (10+18) очков.