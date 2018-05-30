КХЛ подтвердила подписание «Барысом» двухлетнего контракта с Романом Старченко

«Барыс» подписал двухлетнее соглашение с нападающим Романом Старченко, информирует пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение Старченко носит односторонний характер.



За астанинский клуб 32-летний хоккеист выступает с 2008 года. В прошедшем сезоне форвард набрал 20 (11+9) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+3» и 28 минутах штрафного времени. Старченко проводил на льду 15 минут 42 секунды.

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